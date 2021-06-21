В Татарстане вынесли приговор водителю снегохода, сбившему ребенка на Масленице

Водителя снегохода, который сбил ребенка на празднике Масленицы, осудили на три года и один месяц лишения свободы колонии общего режима. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

32-летнего ранее судимого мужчину суд признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженного с оставлением места дорожно-транспортного происшествия).

Свою вину мужчина полностью признал. Кроме отбывания наказания в колонии мужчину лишили прав на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что 14 марта, во время празднования Масленицы в Свияжске, водитель снегохода сбил 10-летнюю девочку, после чего уехал с места происшествия. Им оказался 31-летний житель поселка Васильево, который недавно вышел из колонии-поселения, где отбывал наказание за повторное пьяное вождение. Также выяснилось, что снегоход мужчина угнал у своего начальника. Девочка получила перелом плечевой кости, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.



Ольга Плешкова