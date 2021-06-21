Мурашко: прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается примерно в 65 регионах

В России прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается примерно в 65 регионах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с регионами, которое состоялось в медицинском центре имени Бурденко.

По его словам, на начальном этапе в рост заболеваемости было вовлечено порядка 30 регионов. На сегодня примерно 465 пациентов находятся на лечении или под наблюдением медиков.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, выздоровел 8 361 человек.

Во всех регионах страны ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась. 13 регионов — в «темно-красной» зоне (индекс распространения превышает 1,2), а в «зеленой» — лишь Ингушетия и Якутия. В «оранжевой» зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, включая Татарстан.

Маргарита Головатенко