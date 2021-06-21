Пашинян объявил о победе на парламентских выборах в Армении

Фото: Максим Платонов (архив)

И.о. премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян поздравил сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах, набрав 54% голосов после обработки бюллетеней с половины избирательных участков.



Пашинян выбился в лидеры сразу после начала публикации первых результатов на сайте ЦИК. При обновлении результатов Пашинян также имел около 60% голосов избирателей, экс-президент Армении Роберт Кочарян — около 20%.

Пашинян озвучил дальнейшие планы, выразив уверенность, что удержит власть в стране. Он призвал сторонников на митинг в Ереване и заявил, что народ дал его партии «стальной мандат». В предвыборном блоке Кочаряна «Армения» заявили, что первые итоги выборов «не внушают доверия» и что блок не примет результатов, пока не прояснятся все проблемные вопросы, сообщает ТАСС.



По итогам подсчета голосов на всех 2008 избирательных участках страны партия «Гражданский договор» Пашиняна набрала 53,92% голосов, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 21,04 %.

Третье место занял блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 3,96% голосов, сообщает «РИА Новости».

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

Ранее Пашинян объявлял о дебатах перед парламентскими выборами в Армении.

До этого парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны.

В конце апреля Пашинян ушел в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня. До их проведения он исполняет обязанности премьера. Никол Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта.

Маргарита Головатенко