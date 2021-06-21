Мурашко призвал россиян ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан ограничивать контактирование с другими людьми, пишет ТАСС. Это связано с высокой заразительностью индийского штамма коронавируса.

Помимо этого глава Минздрава рекомендовал россиянам, которые переболели коронавирусом и сделали прививку полгода назад и раньше, пройти ревакцинацию.

В начале июня Мурашко заявил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно будет ослабить, когда в России против COVID-19 привьют 60% населения.



Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех регионах страны ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась. 13 регионов — в «темно-красной» зоне (индекс распространения превышает 1,2), а в «зеленой» — лишь Ингушетия и Якутия. В «оранжевой» зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, включая Татарстан.

За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, выздоровел 8 361 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 334 204 человек, а выздоровевших — до 4 878 333 человек.

Татьяна Демина