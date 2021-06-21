Жара и небольшие дожди: Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на неделю
Гидрометцентр Татарстана дал прогноз на ближайшую неделю. Жара в Татарстане не собирается отступать.
Завтра, 22 июня сохранится жаркая солнечная погода без осадков. Ночью минимальная температура составит 15..20˚, днем жара будет держаться на уровне 30..35˚градусов.
В среду и четверг Татарстан окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Днем в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 16..22˚, максимальная днем 30..35˚.
По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу погода существенно не изменится. Жаркая погода сохранится, температура также будут держатся в диапазоне от 30 до 35°. Днем местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Как рассказал «Реальному времени» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, такая жаркая погода продержится минимум 10 дней.
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