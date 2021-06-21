В Казани могут появиться этические правила езды на электросамокатах

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани и сервисы аренды электросамокатов разрабатывают этические правила поведения самокатчиков на дорогах, сообщили «Реальному времени» в компании Urent. В частности, нормами предлагают запретить ездить вдвоем на одном самокате и сигналить пешеходу в спину на тротуаре.

В Казани уже появились «медленные зоны», где скорость электросамокатов аппаратно ограничивается до 10-15 км/ч. На их территории не рекомендуют передвигаться быстрее, так как это может создать повышенный риск столкновения с пешеходами.

Также для самокатчиков разработали программу, обучающую безопасному управлению этим транспортом, правилам дорожного движения и культуре вождения.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, постановлением исполкома Казани с 16 июня утверждены принципы и требования размещения парковок электросамокатов на территории города, 17 июня подписано соглашение о взаимодействии сторон: между комитетом по транспорту Казани и компаниями, оказывающими услуги по прокату электросамокатов в городе.



В 60 зонах Казани установлены ограничения скорости до 10-15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где парковка самокатов не соответствовала правилам дорожного движения и правилам благоустройства Казани, на 9 участках дорожной сети установлен полный запрет движения самокатов.



Татьяна Демина