В Казани сократили количество трамваев на маршрутах из-за плановой ревизии

В Казани сократили количество трамваев на маршрутах из-за плановой ревизии, плановые интервалы их движения увеличены до 10-15 минут, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Предприятие проводит полное обследование подвижного состава, технические работы и испытания. По их итогам примет решение о необходимом ремонте трамваев или покупке запасных частей. При необходимости для устранения неисправностей «Метроэлектротранс» обещает обратиться к заводу-производителю трамваев.

Напомним, в Казани также начали ремонтировать трамвайные пути по улице Технической на маршрутах №5 и 5а.

Напомним, еще в прошлом году участились ЧП с участием трамваев. Проблема не была решена и в 2021 году: трамваи продолжали гореть и сходить с рельсов. На этом фоне произошел уход Асфана Галявова, руководившего «Метроэлектротрансом» с самого дня основания предприятия в 2004 году. После него МУП возглавил бывший председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. Тем не менее Абдулхакову уже достался первый сошедший с рельсов трамвай — на Советской площади он перегородил дорогу и парализовал движение. Пострадавших в результате ЧП не было.



Татьяна Демина