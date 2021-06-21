Власти Татарстана предложили ввести обязательную регистрацию животных

Власти Татарстана предложили ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак и законодательно ограничить их число в квартирах. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют необходимость поправок борьбой за сокращение числа безнадзорных животных.

«Для сокращения численности безнадзорных животных необходимо устранить причины их появления на улицах. Зачастую обитание животных без владельцев на улицах городов и других населенных пунктов — следствие безответственного отношения владельцев к своим питомцам», — говорится в пояснительной записке.



В Госсовете Татарстана одобрили изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Отмечается, что будет введена обязательная регистрация кошек и собак. Также было внесено предложение содержать отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных. До 2026 года предлагается установить действие данного положения.



Ольга Плешкова