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Евросоюз продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией

11:24, 21.06.2021
Евросоюз продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией
Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза продлил на год санкции за воссоединение Крыма с Россией. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Ограничительные меры будут действовать еще год.

В прошлом году санкции продлили до 23 июня 2021 года. Они затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый секторы страны.

Меры были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. В 2014 году Крым стал российским регионом после проведенного референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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