Рабочий день рекомендуется сократить в связи с жаркой погодой — Роспотребнадзор

Продолжительность рабочего дня рекомендуется сократить на один час, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов. Если температура повысилась до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градусов — на четыре часа, сказано в сообщении Роспотребнадзора.



На открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше непрерывно работать рекомендовано не более 15—20 минут с последующим отдыхом не меньше 10—12 минут в охлаждаемых помещениях. Продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4—5 часов для тех, кто работает в специальной одежде для защиты от теплового излучения. Без использования спецодежды — 1,5—2 часа.

Рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 24—25 градусов. В ведомстве подчеркнули, что работа при температуре воздуха от 32,5 градусов относится к экстремальной, поэтому нужно изменить порядок рабочего дня, а такие работы перенести на утреннее или вечернее время.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе жара в Татарстане достигнет +35 градусов, а в средней полосе России ожидаются рекордные температуры. В частности, в Орле и Курске воздух может прогреться до +35...+37 градусов, в Москве — до +35 градусов.

Маргарита Головатенко