США и ЕС ввели санкции против некоторых граждан Белоруссии
Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против белорусских граждан. В список добавлены 8 организаций и 78 физических лиц. Об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
«Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог», — написал он.
Today the EU sends another strong signal of support to the people of Belarus by imposing further restrictive measures.— Charles Michel (@eucopresident) June 21, 2021
Our message to the regime cannot be misunderstood:
Release all political prisoners.
Stop further repression.
Start an inclusive national dialogue. pic.twitter.com/PqGHkvJFWL
Ограничения введены против автопроизводителей «МАЗ», «БелАЗ», ЗАО «Новая нефтяная компания», «Белаэронавигация», пишут «Известия».
Также США ввели санкции против некоторых граждан Белоруссии. Кроме того, в санкционный список попали ряд организаций. Например, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ и ГУБОПиК Белоруссии, УВД Брестоблисполкома, внутренние войска МВД, сообщает «РИА Новости».
В санкционном списке теперь находятся следующие граждане Белоруссии: пресс-секретарь президента страны Наталья Эйсмонт, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
За поддержку Александра Лукашенко под санкции ЕС попал российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
В конце мая в Белом доме заявили, что из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске с 3 июня США повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Эти предприятия ранее получили льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов США.
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