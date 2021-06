США и ЕС ввели санкции против некоторых граждан Белоруссии

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против белорусских граждан. В список добавлены 8 организаций и 78 физических лиц. Об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

«Наше послание режиму не может быть понято неверно: освободить всех политических заключенных, прекратить дальнейшие репрессии, начать всеобъемлющий национальный диалог», — написал он.

Today the EU sends another strong signal of support to the people of Belarus by imposing further restrictive measures.



Our message to the regime cannot be misunderstood:



Release all political prisoners.



Stop further repression.



Start an inclusive national dialogue. pic.twitter.com/PqGHkvJFWL