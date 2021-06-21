Мишустин поручил предоставить субсидии КАМАЗу на развитие модельного ряда

Минпромторгу и Минфину до 10 сентября поручено предоставить КАМАЗу субсидии на проект по развитию модельного ряда. Такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Челны 3 июня.



Во время посещения завода предприятия он пообщался с рабочими и провел совещание по вопросам развития автогиганта. Финансирование предоставят на проект по развитию модельного ряда. При подготовке очередного проекта бюджета будут запланированы допсредства.

Как сообщил директор предприятия Сергей Когогин, инвестиции хотят направить на увеличение производства моторов, мостов и колесных редукторов, повышение уровня локализации кабин для грузовиков, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В первом квартале 2022 года КАМАЗ планирует запустить серийное производство троллейбуса «КАМАЗ-65825». Новый троллейбус отличается тем, что у него есть накопители энергии, благодаря которым он может проехать до 20 км. Это полезно для обслуживания новых городских районов, где нет контактной сети, и позволит расширить маршрутную сеть. Батарея троллейбуса заряжается во время его движения от контактной сети за 30 минут.

Маргарита Головатенко