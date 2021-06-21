Путин надеется, что предвыборные обещания будут выполнены

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Думы седьмого созыва выразил уверенность, что на предстоящих выборах в Госдуму избиратели поддержат кандидатов, для которых высшей ценностью является служение родине.

Глава государства надеется, что конкуренция в предвыборный период останется в рамках цивилизованной дискуссии и без невыполнимых обещаний. Он считает, что избирательная кампания должна пройти так, чтобы не было сомнений в ее легитимности, пишет ТАСС.

Владимир Путин подписал указ, по которому выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней. Сроки голосования определены с 17 по 19 сентября.



Ольга Плешкова