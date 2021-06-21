В Казани продается один из самых дорогих коттеджей в России

В казаснком поселке Алтан продается коттедж стоимостью 153 млн рублей. В рейтинге ЦИАН, куда вошли самые дорогие частные городские резиденции, выставленные на продажу в России, он занял 7-е место.

Дом площадью 728 кв. метров расположен на участке в 91,5 сотки. На его территории расположен пруд 9,15-метровый водопад, ручей, уличный бассейн с подогревом и подсветкой, стилизованный под корабль. Для детей оборудована площадка, есть парковка.

Первое место в рейтинге ЦИАН по самому высокому ценнику (есть в распоряжении «Реального времени») занял коттедж площадью 1150 кв. метров, продаваемый за 330 млн в Краснодаре. На втором месте особняк из Иркутска, который предлагают купить за 250 млн рублей. Замкнул тройку самых дорогих домов в этой категории коттедж в Екатеринбурге — он выставлен на продажу за 224,2 млн рублей.

В Калининграде предлагают купить особняк за 221 млн рублей, в Нижнем Новгороде — за 180 млн рублей, в Новосибирске — за 155 млн рублей.

Меньше, чем в Казани, ценник за частные городские резиденции в Барнауле (150 млн рублей), Владивостоке (140 млн рублей) и в Перми (120 млн рублей).

В мае «Реальное время» рассказывало о самых дорогих и самых дешевых квартирах в столице Татарстана.

Татьяна Демина