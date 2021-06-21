В Набережные Челны доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ

В Набережные Челны доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Автобусы передаются городу на безвозмездной основе по договоренности мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева с правительством Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что челнинская мэрия не смогла решить конфликт с КАМАЗом, возникший из-за долгов по лизинговым платежам за электробусы. В итоге производитель забрал машины, что вызвало в городе транспортный коллапс. На время большие автобусы заменили маршрутки. Через несколько месяцев Набережным Челнам передали на безвозмездной основе 40 автобусов ЛиАЗ от правительства Москвы.

Ольга Плешкова