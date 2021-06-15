Итоги дня: новая волна COVID, повышение «охотничьего возраста», отмена обязательного техосмотра
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 июня.
- Госдума во втором чтении приняла законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. К ним относится повышение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Правило не распространяется на проходящих и прошедших военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, а также на некоторые коренные народы.
- Власти Татарстана пока не приняли решений о введении новых ограничений. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова: «При этом мы исходим из того, что на стабильность ситуации напрямую влияет темп вакцинации. Только это может повлиять на достаточную иммунизацию населения, которая может уберечь жизнь и здоровье татарстанцев, а значит, и избежать принятия ограничений».
- Тем временем власти шести российских регионов ввели новые коронавирусные ограничения. Ужесточение мер произошло в Хабаровском крае, в республиках Бурятия и Марий Эл, в Мурманской и Вологодской областях, а также в Подмосковье. То же хотят сделать и в Башкирии.
- Глава Минздрава РТ Марат Садыков заявил, что коронавирус оказал существенное воздействие на систему здравоохранения: «Мы считали, что COVID-19 закончится в 2020 году, но он, к сожалению, продолжается. Мы сегодня видим у себя определенный рост. Но уже месяц назад видели небольшой подъем, но тогда спад был после этого. Уже несколько недель находимся на стадии, когда не увеличивалось число заболевших, но и не уменьшается».
- В Казани у входа в Управление по вопросам миграции МВД по РТ собралась большая очередь — из более чем 100 мигрантов. Сегодня же президент России Владимир Путин продлил срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это оснований, до 30 сентября.
- Государственная дума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Теперь для получения полиса ОСАГО водителю не нужно будет предъявлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Поправки вступят в силу 22 августа.
- В Казани водитель такси открыл стрельбу на улице Сахарова, рядом с детсадом №26. Полицейские установили, что у двоих мужчин возникла конфликтная ситуация с водителем такси. Последний произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет, и уехал. Подробности случившегося устанавливаются. Водителя такси уже ищут.
- Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина объявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня: «И превысила его, и продолжает расти». Набиуллина отметила, что поэтому Центробанк и решил поднять ключевую ставку до 5,5%.
- В этом году в Казани запланировано строительство одной велодорожки — по улице Большой Красной, от Кремлевской набережной до реконструируемого сейчас сквера Толстого. Длина велодорожки составит 2 км. Она позволит соединить существующую велополосу по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером Толстого, а в перспективе — с парком Горького. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казанский футбольный клуб «Рубин» начал подготовку к началу нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего на первый тренировочный сбор команды в Казани приглашены 30 футболистов. В том числе защитник Иван Савицкий, проходящий просмотр в казанском клубе, а также грузинские легионеры Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили, который провел прошедший чемпионат страны в аренде в волгоградском «Роторе».
- Российская премьер-лига также обнародовала полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2021/22. Всего в турнире предстоит сыграть 16 командам, каждая из которых проведет по 30 матчей. Первый тур сезона пройдет с 23 по 26 июля, последние игры чемпионата назначены на 21 мая. Казанский «Рубин» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем со «Спартаком», закончит — дома с «Уфой».
- На Кировской дамбе в Казани произошел сход с рельсов трамвая маршрута №1. Основная причина: поломка карданного вала. Движение трамвая было временно приостановлено. Это второе ЧП с трамваями в Казани с начала июня.
- 37-летний защитник сборной России Юрий Жирков не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Европы по футболу из-за травмы бедра, которую он получил в первой игре, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Полузащитник покинул расположение команды и отправился на лечение в Москву.
- Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки. Среднесуточная температура должна быть на уровне 18—19 градусов, но она выше, заметил спикер, на 4 градуса Цельсия. В июле, по его подсчетам, среднесуточная температура ожидается в пределах 20 градусов тепла, а осадки составят порядка 70 мм.
- Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, в Кремле ими недовольны. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, несмотря на это, вакцинация должна оставаться добровольной: «Это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас». По его словам, вакцинация — единственная защита от «коронавирусной угрозы».
- Верховный суд Татарстана повторно оценит законность приговора экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдару Халиуллину и другим фигурантам дела о хищениях по программе «Лизинг-грант». Такое решение сегодня вынесли в Самаре на заседании Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
- Умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Шаталов — ему было 93 года. В 1969 году Шаталов первым в мире осуществил стыковку пилотируемых космических кораблей — советских «Союз‑4» и «Союз‑5».
- В одном из частных домов по улице Тургая в Набережных Челнах нашли тела супругов 1946 и 1951 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, сообщили в Следкоме по РТ. По подозрению в убийстве задержан работник потерпевших. После убийства рабочий сел в машину погибших и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. В машине, по данным СК, нашли орудия преступления: нож и молоток.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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