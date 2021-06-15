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В Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19

13:18, 15.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19
Фото: kremlin.ru

Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, в Кремле ими недовольны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что вакцинация должна оставаться добровольной: «Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас».

По его словам, вакцинация — единственная защита от «коронавирусной угрозы», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что законопроект о внесении вакцины от коронавируса в календарь прививок снят с рассмотрения в Госдуме.

Маргарита Головатенко
Общество
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