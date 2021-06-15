В Кремле недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, в Кремле ими недовольны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



При этом он отметил, что вакцинация должна оставаться добровольной: «Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас».

По его словам, вакцинация — единственная защита от «коронавирусной угрозы», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что законопроект о внесении вакцины от коронавируса в календарь прививок снят с рассмотрения в Госдуме.

Маргарита Головатенко