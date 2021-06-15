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На Кировской дамбе в Казани трамвай сошел с рельсов

14:09, 15.06.2021
На Кировской дамбе в Казани трамвай сошел с рельсов
Фото: kzn.ru (архив)

На Кировской дамбе произошел сход с рельсов трамвая маршрута №1, сообщает МУП «Метроэлектротранс». Основная причина: поломка карданного вала.

Аварийные службы предприятия выехали на место. Пассажиров просят воспользоваться другим общественным транспортом, движение трамвая временно приостановлено.

В начале июня в Казани рядом с Советской площадью произошло ДТП — трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Пост с видео был опубликован в популярной группе в социальной сети.

ОбществоПроисшествия
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