На Кировской дамбе в Казани трамвай сошел с рельсов
На Кировской дамбе произошел сход с рельсов трамвая маршрута №1, сообщает МУП «Метроэлектротранс». Основная причина: поломка карданного вала.
Аварийные службы предприятия выехали на место. Пассажиров просят воспользоваться другим общественным транспортом, движение трамвая временно приостановлено.
В начале июня в Казани рядом с Советской площадью произошло ДТП — трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. Пост с видео был опубликован в популярной группе в социальной сети.ОбществоПроисшествия
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