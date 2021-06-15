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Госдума одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

15:36, 15.06.2021
Госдума одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года
Фото: Максим Платонов

Во втором чтении Госдума России приняла законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. К ним относится повышение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

Правило не распространяется на проходящих и прошедших военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. С 18 лет предлагается оставить право приобрести охотничье оружие представителям коренных малочисленных народов, профессиональным охотникам и работникам юридических лиц с особыми уставными задачами.

Несколько дней назад Госсовет Татарстана одобрил поправки в федеральный закон «Об оружии», предусматривающие повышение возраста для покупки оружия с 18 до 21 года. Такое решение принято на XXII заседании Государственного Совета РТ.

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