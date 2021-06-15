В Башкирии могут ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

Башкирским властям поручено проработать новые меры против коронавируса в связи с ростом числа заболевших в России. Такое поручение дал глава республики Радий Хабиров.

По его словам, объективных данных о росте заболеваемости COVID-19 в Башкирии нет, но «есть основания переживать», а в республике провели много массовых мероприятий и ослабили масочный режим в обязательных местах, сообщает «Интерфакс».

Хабиров напомнил о крупных мероприятиях, которые запланированы в Башкирии. Так, 3 июля в Уфе начнется Всемирная Фольклориада, куда приедут иностранные делегации, «в том числе из эпидемиологически неблагополучных регионов». Хабиров подчеркнул, что меры работы будут строжайшими.

В Марий Эл антиковидные меры тоже ужесточают — компаниям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Еще на 3 недели остановлена работа детских развлекательных центров, детей не пускают в ТЦ без родителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на вторник, 15 июня, в Башкортостане выявлен 39 561 случай заражения COVID-19, погибли от вируса 546 человек.

Маргарита Головатенко