Летом в Татарстане не ждут аномальной жары

Фото: Анна Сейтумерова

Погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки, заявил сегодня на пресс-конференции завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Он заметил, что прогнозы Гидрометцентра РФ оправдываются на 60—70%.

— То, что температура будет выше нормы, — сомневаться не приходится, у нас май был с экстремальными температурами, а что касается осадков — дай бог, чтоб набралась норма. Пока еще ниже нормы, и не очень видно по карте, чтобы у нас осадки прибывали, а они очень нужны для начала вегетационного периода, — сообщил эксперт.

Среднесуточная температура должна быть на уровне 18—19 градусов, но она выше, заметил спикер, на 4 градуса Цельсия. Также он сообщил, что жаркие дни в РТ будут не только сегодня, но и через 2 дня.

В июле, по его подсчетам, среднесуточная температура ожидается в пределах 20 градусов тепла, а осадки составят порядка 70 мм, в основном это будут ливневые осадки. Август тоже пройдет в пределах нормы, считают на кафедре метеорологии КФУ: температура составит порядка 17,5 градуса тепла и около 50 мм осадков.

Ангелина Панченко