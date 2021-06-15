Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения ОСАГО

Государственная дума отменила обязательный техосмотр автомобилей. Теперь для получения полиса ОСАГО водителю не нужно будет предъявлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

«Все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — цитирует «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Поправки вступят в силу 22 августа.

МВД выступало с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. По словам Черникова, автомобилисты часто оплачивают техосмотр только для беспроблемного оформления полиса ОСАГО, а диагностика при этом не производится.

Инициатива не распространяется на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на осмотре такого транспорта, поскольку техническая неисправность — частая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

Ольга Плешкова