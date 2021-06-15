Черчесов: «Боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир»

37-летний защитник сборной России Юрий Жирков не сыграет в оставшихся матчах чемпионата Европы по футболу из-за травмы, которую он получил в первой игре, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир», — сказал он.

Защитник получил травму на 43-й минуте и был заменен. Сборная России проиграла бельгийцам со счетом 0:3. Завтра в Санкт-Петербурге состоится матч нашей сборной с финнами в 16.00.

Ранее сборная России по футболу провела очередную тренировку в преддверии матча второго тура чемпионата Европы — 2020 против команды Финляндии. Все футболисты российской сборной тренировались в общей группе. Отсутствовал лишь защитник Юрий Жирков.



Алексей Нечаев