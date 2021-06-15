В Челнах наемный рабочий убил супругов в их доме — возбуждено уголовное дело

В одном из частных домов по улице Тургая в Набережных Челнах нашли тела супругов 1946 и 1951 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, сообщили в Следкоме по РТ. По подозрению в убийстве задержан работник потерпевших.

В МВД по РТ уточняют, что хозяева дома вызвали наемных рабочих — мужчину и женщину — для работы по хозяйству. Женщина вышла во двор дома на крик хозяйки и увидела, как наемный рабочий чем-то бьет ее. Также вышел хозяин дома — рабочий набросился на него и чем-то его ударил.

После этого рабочий сел в машину погибших и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. В машине, по данным СК, нашли орудия преступления: нож и молоток.



Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев.

— Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре, — отметил Галиев.