РПЛ опубликовала календарь на сезон-2021/22. «Рубин» начнет дома со «Спартаком»

Российская премьер-лига (РПЛ) обнародовала полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2021/22.

Всего в турнире предстоит сыграть 16 командам, каждая из которых проведет по 30 матчей. Первый тур сезона пройдет с 23 по 26 июля, последние игры чемпионата назначены на 21 мая.

Казанский «Рубин» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем со «Спартаком». Чемпионат казанцы также будут завершать дома — соперником станет «Уфа». Уфимцы, в свою очередь, начнут сезон-2021/22 в Москве в гостях у ЦСКА.

Финал Суперкубка страны, где сыграют действующий победитель РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив», назначен на 17 июля.

Напомним, ранее стало известно, что Хвича Кварацхелия начнет подготовку к сезону в составе казанского «Рубина».