Новый этап велоинфраструктуры в Казани начнут с Большой Красной

Не так просто сделать велодорожки

В мэрии Казани вновь обсуждают велосипедную инфраструктуру города. Как рассказал сегодня на аппаратном совещании замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев, при благоустройстве многих общественных пространств предусмотрели велосипедные дорожки. Это, с одной стороны, дало положительный отклик от населения, а с другой — усилило потребность в единой сети веломаршрутов.

Проекты по созданию новых веломаршрутов в Казани всплывают периодически: концепцию Большого казанского велокольца разрабатывали еще в 2016 году, годом позже представляли масштабный маршрут от Деревни Универсиады до главного корпуса КФУ. В 2020 году мэр Казани Ильсур Метшин представил концепцию развития сети велодорожек, которая предусматривала расширение протяженности этой сети с существующих 12 км до 75 км.

Куляжев рассказал, что уже в этом году завершится создание веломаршрута длиной в два километра в центре города — по улице Большой Красной. Фото kzn.ru

Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии вновь представили эту концепцию, причем с пометкой «первая очередь» — то есть возможно и дальнейшее расширение. Этот первый этап должен служить для связи существующих веломаршрутов между собой, а также с жилыми районами, добавил Куляжев.

Но заявлениями о планах не ограничились: Куляжев рассказал, что уже в этом году завершится создание веломаршрута длиной в два километра в центре города — по улице Большой Красной. Она позволит соединить сосуществующую велополосу по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером Толстого, а в перспективе — с парком Горького. Ширина велодорожки составит 2,5 м.

Создание велодорожек, особенно в центре Казани, сопряжено с трудностями, сообщил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин.

— Это не так просто нам реализовывать, поскольку старая часть Казани формировалась до того, как появились и велосипеды, и даже автомобили. Поэтому находить в соответствии с требованиями ГИБДД возможность безопасной организации велодвижения не так просто, но мы здесь находим решения.

Все новые дороги проектируются с учетом велодорожек, добавил Метшин — это и такие мегапроекты, как дорога-дублер Горьковского шоссе, и Вознесенский тракт. К застройщикам же предъявляют требования по организации велопарковок — не менее чем для пяти велосипедов на подъезд.

Все новые дороги проектируются с учетом велодорожек, добавил Метшин. Фото kzn.ru

Какие парки благоустроят в 2021 году

Что же касается городской среды в целом: в этом году запланировано благоустройство шести объектов, общая сумма работ — 672 млн рублей из бюджета Татарстана.

Начались работы по созданию парка в микрорайоне «Салават купере» — его общая площадь составит более 6 га. Куляжев рассказал, что на участке пришлось провести масштабные подготовительные работы: необходимо было осушить болотистую местность и заменить слой грунта.



Еще в 2020 году проходили общественные обсуждения, по итогам которых сформировали концепцию парка из трех зон: зоны озера, центральной площади для проведения массовых мероприятий и зоны активности со спортплощадками. Зону активности планируют обустроить уже в этом году. Кроме того, проект благоустройства предусматривает масштабное озеленение участка.



По масштабу запланированных работ проект можно сравнить только с Горкинско-Ометьевским парком, который был возведен с нуля, добавил Куляжев.

В этом году запланированы работы по экореабилитации озера и благоустройству прилегающей территории. Фото inkazan.ru

Еще один объект благоустройства находится на территории Ново-Савиновского района, за городской клинической больницей №7 по улице Чуйкова, и называется озером Чайковым — из-за того, что в его районе гнездятся и обитают чайки. В этом году запланированы работы по экореабилитации озера и благоустройству прилегающей территории.



Интересно, что по предложению руководства больницы на территории парка появятся площадки для реабилитации и восстановления пациентов, а также для отдыха сотрудников больницы.

Интересно, что по предложению руководства больницы на территории парка появятся площадки для реабилитации и восстановления пациентов, а также для отдыха сотрудников больницы. Реконструкция уже началась в сквере Толстого, основанного в 1948 году. Он обладает статусом объекта культурного наследия, а кроме того, является «центром притяжения» для учащихся многочисленных образовательных учреждений. В рамках благоустройства обустроят дорожки, поставят кованые опоры освещения и малые архитектурные формы, отреставрируют существующие чугунные ограждения. Видимо, специально для учащихся расположенных рядом вузов там появится вайфай.

Стартуют работы по благоустройству экокластера «Зеркала Татарстана» в районе Голубых озер. В этом году запланированы подготовительные работы и берегоукрепление.

В этом году запланированы подготовительные работы и берегоукрепление. Фото: tatarstan.ru

В этом году пройдут первый и второй этап работ на набережной озера Нижний Кабан. На участке около театра им. Камала планируется установка навеса, светового и звукового оснащения, комплексные мероприятия по озеленению территории и дооснащение набережной скамейками, урнами, навигационными стендами.

Парк «Черное озеро» — один из самых старейших в городе, также обладает статусом объекта культурного наследия и является «центром притяжения» для горожан и туристов. В этом году там запланированы комплексное озеленение территории с устройством системы автоматического полива, установка художественной подсветки павильонов и прогулочной площадки между ними, косметический ремонт ограждений по периметру парка и дооснащение качелями на детской игровой площадке

Александр Артемьев