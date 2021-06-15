Набиуллина: российская экономика восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во вторник, 15 июня.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня во многих отраслях. И превысила его, и продолжает расти», — приводит ее слова URA.RU.

Набиуллина отметила, что Центробанк решил поднять ключевую ставку, поскольку российская экономика восстановилась и должна выдержать повышение. Что касается инфляции — она вернется к показателю в 4% во второй половине следующего года.

Фото: realnoevremya.ru

11 июня Набиуллина заявляла, что масштабная вакцинация от коронавируса положительно повлияет на рост экономики, а прививки необходимы для создания коллективного иммунитета.

На прошлой неделе глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека растет более чем на 25% год к году.

Маргарита Головатенко