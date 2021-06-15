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Набиуллина: российская экономика восстановилась до докризисного уровня

10:52, 15.06.2021
Набиуллина: российская экономика восстановилась до докризисного уровня
Фото: pixabay.com

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во вторник, 15 июня.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня во многих отраслях. И превысила его, и продолжает расти», — приводит ее слова URA.RU.

Набиуллина отметила, что Центробанк решил поднять ключевую ставку, поскольку российская экономика восстановилась и должна выдержать повышение. Что касается инфляции — она вернется к показателю в 4% во второй половине следующего года.

Фото: realnoevremya.ru

11 июня Набиуллина заявляла, что масштабная вакцинация от коронавируса положительно повлияет на рост экономики, а прививки необходимы для создания коллективного иммунитета.

На прошлой неделе глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека растет более чем на 25% год к году.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБанкиБюджетОбщество
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