Дело экс-главы АМСБ РТ Хайдара Халиуллина вернули на пересмотр в апелляцию

Фото: АМСБ РТ

Верховный суд Татарстана повторно оценит законность приговора экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдару Халиуллину и другим фигурантам дела о хищениях по программе «Лизинг грант». Такое решение сегодня вынесли в Самаре, на заседании Шестого кассационного суда общей юрисдикции.



«Кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции», — сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного экс-лидера АМСБ Павел Мазуренко. По его словам, за отмену на заседании выступал и представитель прокуратуры.

Напомним, Халиуллин неоднократно заявлял о непричастности к хищению средств. Борьбу он продолжает, несмотря на освобождение по болезни на 3 года и 8 месяцев раньше окончания срока в апреле текущего года.

В ноябре 2019-го бывшего бизнес-лидера приговорили к 7 годам колонии за хищение бюджетных субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на сумму в 17 млн рублей. При этом по ряду эпизодов Халиуллин и другие фигуранты дела были оправданы. Серьезное заболевание у этого осужденного выявили уже после приговора. Его бывшая супруга сейчас отбывает 6-летний срок в одной из колоний Оренбургской области.