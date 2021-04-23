Итоги дня: выходные с 1 по 11 мая и курорты Египта, крупнейшая сделка в нефтегазохимии и повышение ставки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 23 апреля:
- Президент России Владимир Путин согласился объявить выходными дни с 1 по 11 мая, пообещав сегодня же подписать соответствующий указ. Позже в Кремле уточнили, что речи о новом локдауне в России на майские праздники не идет. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану опасаются, что в грядущие выходные люди будут нарушать противоковидные меры.
- Центральный банк РФ второй раз с начала года повысил ключевую ставку: регулятор поднял ее на 50 б.п., до 5,00% годовых. Также ЦБ обновил прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 3,7—4,2% до 4,7—5,2%, не исключив, что в этом году возникнут новые пики годовой инфляции.
- В присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова было официально озвучено, что в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.
- Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в закон РТ «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения»: для розничной торговли и общепита предусматривается корректировка размера потенциально возможного получения годового дохода в зависимости от территории действия патентов по группам муниципальных образований. Предполагается, что это позволит снизить налоговую нагрузку для бизнесменов из небольших поселений.
- Сегодня президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Решение по количеству рейсов, направляющихся к курортам, сообщат во второй половине мая.
- Минюст РФ внес издание «Медуза» (юрлицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014)) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В список попало также ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».
- Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области, сообщил, что прекращает голодовку: на его решение повлияли результаты анализов, по которым «через минимальное время лечить будет некого», и то, что в знак солидарности с ним голодовку объявили и другие, в том числе представители «Матерей Беслана». Он по-прежнему требует допустить к нему необходимого врача.
- Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сделал прививку от COVID-19. Вакцинироваться намерен и премьер-министр РТ Алексей Песошин.
- Президент республики Рустам Минниханов призвал выходить на 10 тысяч привитых от коронавируса татарстанцев в день, отметив, что не у всех переболевших сохраняются антитела. «Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, что мы хотим», — подчеркнул он.
- На 63-м году жизни умер председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Казани.
- На ремонт участка км 827+000 — км 840+000 автотрассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа из федерального бюджета потратят 642,1 млн рублей: 300 млн рублей — в этом году, 342,1 млн рублей — в 2022 году.
- Минтимер Шаймиев поучаствовал во флешмобе «Сүз башым бит Шүрәле», запущенном в преддверии 135-летия поэта Габдуллы Тукая. Отрывки из поэмы «Шурале» прочитали также министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, заслуженный артист РФ Георгий Ибушев, заслуженный артист РТ Филюс Кагиров и т. д. Также Минтимер Шаймиев произнес речь на конференции «Габдулла Тукай в культурном пространстве XX—XXI вв.» в Академии наук РТ.
- На 21-м заседании Госсовета РТ шестого созыва стало известно, что директор МБУК «Казанский зооботсад» Фанис Нурмухаметов сложит с себя депутатские полномочия. По данным СМИ, он покидает зооботсад и переходит на должность заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.
- На общем годовом собрании акционеры Сбербанка приняли решение направить на дивиденды за 2020 год рекордную сумму в 422,4 млрд рублей. Это 56% от чистой прибыли банка по МСФО. На одну акцию выплатят 18,7 рубля. Половину дивидендов (211,2 млрд рублей) направят в федеральный бюджет.
- Татарстанский лидер «Партии Роста», депутат Госсовета РТ Олег Коробченко предложил построить на территории заброшенных промпарков в каждом районе республики по два-три небольших завода по производству товаров народного потребления. По его идее, программу следует реализовать с госсубсидированием до 70%.
- В Татарстане представили нового главу Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяза Шакирова. До назначения на новую должность он занимал пост замминистра экологии и природных ресурсов республики — главного госинспектора РТ в области охраны окружающей среды.
- В мэрии Казани назвали абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров заявил, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.
- Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией объявили четырех российских дипломатов персонами нон грата: Литва высылает двух сотрудников посольства России, Латвия и Эстония — по одному.
Татьяна Демина
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