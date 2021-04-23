Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными

Президент России Владимир Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными. Такое заявление он сделал в ходе совещания по коронавирусу с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. Сегодня будет подписан соответствующий указ.



«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал Путин.

Напомним, что режим нерабочих дней ввели в России год назад сроком на один месяц из-за пандемии коронавируса.

В этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Ольга Плешкова