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Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными

13:18, 23.04.2021 15
Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился объявить дни с 1 по 11 мая выходными. Такое заявление он сделал в ходе совещания по коронавирусу с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. Сегодня будет подписан соответствующий указ.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном, и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал Путин.

Напомним, что режим нерабочих дней ввели в России год назад сроком на один месяц из-за пандемии коронавируса.

В этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Да уж..
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    Анонимно 23 апр
    на картошку!
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    Анонимно 23 апр
    какая картошка -при +3 тепла ???????????
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  • Анонимно 23 апр
    А как деньги зарабатывать, а как людям зарплату платить. У нас так все хорошо, что можно не работать. Просто ужас какой-то
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  • Анонимно 23 апр
    Без оплаты? Т.е. отпуск за свой счет?
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  • Анонимно 23 апр
    неужели нельзя было это в начале года озвучить? или хотя бы за пару месяцев, недель?
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  • Анонимно 23 апр
    Ура! Выспимся!
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  • Анонимно 23 апр
    11 выходной или нет?
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  • Анонимно 23 апр
    А ОПЛАЧИВАТЬ ОТПУСК РАБОЧИМ ПУТИН БУДЕТ?
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  • Анонимно 23 апр
    шашлычок надо пожарить
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  • Анонимно 23 апр
    решить проблему переполненного транспорта дополнительными выходными)))
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  • Анонимно 23 апр
    Если отпуск выходит на эти дни? то он пролонгируется?
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    Анонимно 23 апр
    С чего вдруг? он пролетает :))) Переносятся только дни, попадающие на официальные праздничные - а эти дни не являются праздничными.
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    Анонимно 23 апр
    Нет. Праздничные дни пропускаются, выходные нет. Отдыхать вы будете одинаково и так и так, но в случае длинных выходных по оплате за май значительно меньше потеряете.
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    Анонимно 25 апр
    Это при условии, что у человека фиксированный месячный оклад, а не другой способ оплаты. И все равно он проиграет, потому что эти нерабочие дни по указу оплачиваются - и этих денег человек не получит, т.к. в это время в отпуске. Перенести бы отпуск с этих дней на другое время... так кадровики не дают :(((
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