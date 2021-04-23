Олег Коробченко предложил построить в каждом районе Татарстана по два либо три небольших завода

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанский лидер «Партии Роста», депутат Госсовета РТ Олег Коробченко предложил построить в каждом районе республики по два либо три небольших завода по производству товаров народного потребления. Из следует расположить на территории заброшенных промпарков, считает он.

Программу «100 заводов» необходимо реализовать с госсубсидированием до 70%, заявил Коробченко сегодня на 21-м заседании Государственного совета РТ.



По его мнению, строительство предприятий даст селам вторую жизнь, а Татарстану и России поможет достичь прорыва в развитии экономики. На реализацию программы он предлагает направить средства Фонда национального благосостояния.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест. По его словам, частные инвестиции должны быть эффективны.

Татьяна Демина