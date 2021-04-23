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Бизнес

Олег Коробченко предложил построить в каждом районе Татарстана по два либо три небольших завода

16:19, 23.04.2021 5
Олег Коробченко предложил построить в каждом районе Татарстана по два либо три небольших завода
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанский лидер «Партии Роста», депутат Госсовета РТ Олег Коробченко предложил построить в каждом районе республики по два либо три небольших завода по производству товаров народного потребления. Из следует расположить на территории заброшенных промпарков, считает он.

Программу «100 заводов» необходимо реализовать с госсубсидированием до 70%, заявил Коробченко сегодня на 21-м заседании Государственного совета РТ.

По его мнению, строительство предприятий даст селам вторую жизнь, а Татарстану и России поможет достичь прорыва в развитии экономики. На реализацию программы он предлагает направить средства Фонда национального благосостояния.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест. По его словам, частные инвестиции должны быть эффективны.

Татьяна Демина
БизнесПромышленностьОбществоВласть Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Правильно, правильно, будет на чём ещё бюджет попилить, не все же ещё коттеджами обеспечены, кому то машину уже сменить пора. Вопрос один: кто и что покупать у них будет?
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  • Анонимно 23 апр
    "И эти люди запрещают нам ковырять в носу " ?!
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  • Анонимно 23 апр
    Пусть прочитает про "Большой скачок" в Китае. Там тоже строили доменные печи в каждом квартале. Еще была местная промышленность в СССР на базе допотопного оборудования, потом филиалы заводов в райцентрах, куда сбрасывали старые станки. Про глобальный рынок ему кто-нибудь расскажите...
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  • Анонимно 23 апр
    В Германии в каждом меленьком городке или колхозе есть небольшие предприятия. Производят -окна, что-то из пластика, оптику, ремонтируют кабинки для аттракционов, литые колёса производят и т.д. Сделано это для того, чтобы размазать производства без сосредоточения в крупных городах и дать работу местному населению. Очень умно. И при строительстве корпусов -нaлог не берут, при начале производства тоже налоговые льготы.
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  • Анонимно 23 апр
    А в Африке под деревьями устроены обувные фабрики: Местный умелец из старой покрышки вырезает подошву и ремешки и присобачивает прямо по ноге. Еще в Индии и Шри Ланке очень дешево шьют халаты и платья, заворачивают бетель с известью и лепят кирпичи из дерьма. Вперед к индустриальному прорыву!
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