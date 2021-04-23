В Татарстане представили нового главу Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Им стал Фаяз Шакиров, ранее являющийся первым заместителем министра экологии и природных ресурсов республики — главным государственным инспектором РТ в области охраны окружающей среды.

Шакирова представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову начальник Управления государственной службы и кадров Росприроднадзора Тимур Ахунянов.

Также на встрече они обсудили вопросы взаимодействия ведомства и Татарстана в области охраны окружающей среды и природопользования, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Демина

Справка

Фаяз Шакирова родился 26 августа 1983 года в с. Бураши Кильмезского района Кировской области. В 2006 году окончил КГТУ им. С.М. Кирова по специальности «защита окружающей среды».

С 1 ноября 2014 по 14 декабря 2015 года был начальником ГИЭН МЭПР РТ. С 15 декабря 2015 по 13 июня 2019 занимал должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана.

С 14 июня 2019 года работал на посту первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ.