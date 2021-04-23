Роспотребнадзор по Татарстану высказал опасения по поводу предстоящих длинных выходных

Фото: Максим Платонов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила — на сегодня отмечаются факты того, что жители несколько расслабились в части соблюдения противокоронавирусных мер.

— И даже если маска на лице присутствует, она, к сожалению, не закрывает органы дыхания, а находится где-то на подбородке. Поэтому в этой части просим не расслабляться, поскольку ситуация на сегодня очень зыбкая. Мы остановились на определенном количестве цифр по заболеваемости, и это та самая грань, которую нам бы не хотелось переходить в части увеличения количества заболевших. И мы опасаемся, что длительные праздники, в том числе мероприятия, которые будут проведены, не проходили бы с какими-либо нарушениями, — сказала она, призвав население не терять бдительности и обезопасить себя вакцинацией.

Также она обратилась к верующим и тем, кто будет посещать кладбища, с просьбой соблюдать все меры профилактики.