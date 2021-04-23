Директор казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов решил досрочно покинуть пост депутата Госсовета РТ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, в самом начале двадцать первого заседания Госсовета РТ шестого созыва стало известно, что депутатские полномочия сложит с себя директор МБУК «Казанский Зооботсад» Фанис Нурмухаметов. Этот вопрос был поставлен дополнительным пунктом к повестке заседания. Также поставлен вопрос о назначении другого депутата (пока неизвестно кого) в комитет по социальной политике Госсовета, в котором состоял Нурмухаметов.

Причиной лишения депутатских полномочий станет, по-видимому, заявление от самого Фаниса Нурмухаметова о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи «с переходом на муниципальную службу». Депутатом он был избран в 2019 году в 15-м избирательном округе в Азино от партии «Единая Россия».

Интересно, что Нурмухаметов и сегодня фактически работает на муниципальной службе, возглавляя «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казанский Зооботсад».

Напомним, полностью после реконструкции — включая «Реку Замбези» — зоопарк Казани откроют к концу 2021 года, когда будет сформирован весь комплекс животных в Казанском зооботсаде. В 2020 году набрать необходимых животных было тяжело (например слонов) из-за закрытости границ вследствие пандемии коронавируса. Всего на реконструкцию и обеспечение деятельности зоопарка в 2020 году было выделено 76 млн рублей. Проект реконструкции старой части зоопарка должен быть согласован в Минстрое.

Прошлым летом Нурмухаметову пришлось опровергать распространенную в мессенджере жалобу от сотрудников учреждения о том, что «работники не получают деньги, что на территории зоопарка проводятся вечеринки с алкоголем и что руководство «наживается на разведении баранов и коз». Сегодня Нурмухаметов, согласно информации с официального сайта зооботсада, продолжает занимать кресло его руководителя.