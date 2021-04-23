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Минтимер Шаймиев вакцинировался от коронавируса

15:07, 23.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Минтимер Шаймиев вакцинировался от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса.

«Минтимер Шарипович провакцинировался», — сообщил сегодня на 21-м заседании Государственного совета РТ президент республики Рустам Минниханов.

Он напомнил, что тоже сделал прививку от COVID-19. Вакцинироваться намерен и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Минниханов заявил, что Татарстану необходимо выходить на 10 тысяч вакцинированных в день: «Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, что мы хотим».

По последним данным, в республике вакцину от COVID-19 получил 220 841 человек. Вторую дозу препарата ввели 129 728 татарстанцам.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Ну вообще уже не знают что сказать, что бы народ согласился на вакцинацию.
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