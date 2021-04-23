Минтимер Шаймиев вакцинировался от коронавируса
Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса.
«Минтимер Шарипович провакцинировался», — сообщил сегодня на 21-м заседании Государственного совета РТ президент республики Рустам Минниханов.
Он напомнил, что тоже сделал прививку от COVID-19. Вакцинироваться намерен и премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Сегодня Минниханов заявил, что Татарстану необходимо выходить на 10 тысяч вакцинированных в день: «Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, что мы хотим».
По последним данным, в республике вакцину от COVID-19 получил 220 841 человек. Вторую дозу препарата ввели 129 728 татарстанцам.
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