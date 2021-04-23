Минтимер Шаймиев вакцинировался от коронавируса

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сделал прививку от коронавируса.



«Минтимер Шарипович провакцинировался», — сообщил сегодня на 21-м заседании Государственного совета РТ президент республики Рустам Минниханов.

Он напомнил, что тоже сделал прививку от COVID-19. Вакцинироваться намерен и премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Минниханов заявил, что Татарстану необходимо выходить на 10 тысяч вакцинированных в день: «Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, что мы хотим».



По последним данным, в республике вакцину от COVID-19 получил 220 841 человек. Вторую дозу препарата ввели 129 728 татарстанцам.

Татьяна Демина