Россия и Египет официально договорились о полном возобновлении авиасообщения

Фото: Максим Платонов

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

Недавно МИД РФ анонсировал скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. По данным СМИ, Россия может возобновить авиасообщение на два популярных курорта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — после 10 мая. Официально точные сроки не назывались.

В Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидали возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.