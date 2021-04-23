В Татарстане изменили закон о патентной системе налогообложения

Сегодня депутаты Госсовета РТ приняли поправки в закон РТ «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения». Согласно этому для розничной торговли и общественного питания предусматривается корректировка размера потенциально возможного получения годового дохода в зависимости от территории действия патентов по группам муниципальных образований. Это позволит еще более снизить налоговую нагрузку для предпринимателей из небольших населенных пунктов, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Для магазинов и общепита изменяются физические показатели для определения размера потенциально возможного к получению годового дохода: вместо площади всего объекта потенциальный доход будет исчисляться с «полезной площади», то есть площади торгового зала или зала обслуживания.

Кроме того, перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, дополняется восьмью новыми видами: производство мебели, деревянной тары, физкультурно-оздоровительная деятельность, ремонт и техническое обслуживание судов и лодок и некоторые другие.

— Принятие Госсоветом РТ поправок в Закон Республики Татарстан «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения» является хорошей новостью для тысяч индивидуальных предпринимателей, особенно тех, кто занимается розничной торговлей и услугами общественного питания, и ясно демонстрируют открытость властей республики к конструктивному диалогу с бизнес-сообществом, — подчеркнул уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.



Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года, то есть с момента начала действия закона. Таким образом, налоговые платежи за первый квартал будут начисляться уже с учетом поправок.

В конце марта президент РТ Рустам Минниханов на встрече с общественными представителями уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей предложил зафиксировать льготы для бизнеса в законе о патентной системе, пересмотреть налоговую нагрузку на сельских предпринимателей, у которых сумма их налога в среднем выросла в два раза.