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Минтимер Шаймиев и другие общественные деятели зачитали отрывки из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале»

11:25, 23.04.2021
Минтимер Шаймиев и другие общественные деятели зачитали отрывки из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале»
Фото: tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев принял участие во флешмобе «Сүз башым бит Шүрәле» запущенный в преддверии 135-летия поэта Габдуллы Тукая. В рамках него известные личности читают поэму «Шурале». Видео опубликовало Министерство культуры Татарстана в Instagram.

Также отрывки прочитали министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, заслуженный артист России Георгий Ибушев, заслуженный артист РТ Филюс Кагиров и т.д.

Отрывки из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале» уже прочитали актеры Сергей Безруков и Константин Хабенский, ведущий Леонид Якубович, писательницы Гузель Яхина и другие.

ОбществоВласть Татарстан
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