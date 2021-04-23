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В мэрии Казани назвали неприемлемым хаотичное расставление самокатов по городу

16:45, 23.04.2021 7
В мэрии Казани назвали неприемлемым хаотичное расставление самокатов по городу
Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.

Шакиров добавил, что власти города не отрицают удобства самокатов для местных жителей и туристов, однако «нужно сделать выводы и принять меры».

С наступлением теплой погоды увеличивается количество ДТП с детьми и взрослыми на самокатах, мопедах и велосипедах, сообщается на сайте мэрии Казани: горожане не знают, как правильно пользоваться этими средствами передвижения и, нарушая ПДД, выезжают на проезжую часть.

Фото: Максим Платонов (архив)

На самокатах и велосипедах переезжать дорогу нельзя, подчеркнули в мэрии Казани.

Напомним, в декабре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам и ввести для них ограничение скорости.

Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Самокаты, дорожное движение, частный бизнес - это компетенция других органов. Администрация лучше бы занималась своими делами.
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  • Анонимно 23 апр
    Мне лично больше всего понравилось про сделать выводы и принять меры. Кто все эти люди? Откуда они берутся? Может какой-то временной портал открылся?
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  • Анонимно 23 апр
    Категорически против этого хаотично расставленного самокатного транспорта. Хозяева самокатов гребут бабло, за аренду парковочных мест не платят, самокатчики, двигаясь, создают неудобства и опасность для пешеходов и очень часто - опасность на дороге для автомобилистов. Водитель припарковавшись на платной парковке обязан оплатить парковку, иначе штраф, а хозяева самокатов пользуются общественным пространством нахаляву? У нас давно коммунизм объявили?
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    Анонимно 23 апр
    Вы можете купить себе электротранспорт (хоть электромобиль) и тоже парковаться бесплатно, в том числе на муниципальных парковках. Это право закреплено за вами в нормативных актах. Тут нарушения нет.
    То, что гребут бабло - это предпринимательство. Люди добровольно за это платят, потребитель голосует рублем нужна эта услуга или нет. Если бы люди не пользовались, прокатчики сами бы ушли с рынка. В предпринимательстве как таковом ничего плохого нет, а вот его отсутствие - это плохой признак.
    То, что парковки хаотичные - это плохо. Но этот вопрос решаемый. В Альметьевске для прокатных велосипедов выделены специальные площадки по всему городу. В результате припарковано все гораздо аккуратней.
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  • Анонимно 23 апр
    Хаотично расставленные самокаты неприятны, не более того. Но в движении моторные самокаты опасны для пешеходов. Скорость должна быть ограничена.
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  • Анонимно 24 апр
    Хаотично расставленые ЖК и заборы - приемлемо, а самокаты - неприемлемо. Разницу понимать надо!
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  • Анонимно 24 апр
    Ограничить то, ограничить это. Сидя в автомобильном кресле. Очень удобно!
    Может городу пора развивать велоинфраструктуру, не?
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