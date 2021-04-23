В мэрии Казани назвали неприемлемым хаотичное расставление самокатов по городу
Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.
Шакиров добавил, что власти города не отрицают удобства самокатов для местных жителей и туристов, однако «нужно сделать выводы и принять меры».
С наступлением теплой погоды увеличивается количество ДТП с детьми и взрослыми на самокатах, мопедах и велосипедах, сообщается на сайте мэрии Казани: горожане не знают, как правильно пользоваться этими средствами передвижения и, нарушая ПДД, выезжают на проезжую часть.
На самокатах и велосипедах переезжать дорогу нельзя, подчеркнули в мэрии Казани.
Напомним, в декабре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам и ввести для них ограничение скорости.
комментарии
То, что гребут бабло - это предпринимательство. Люди добровольно за это платят, потребитель голосует рублем нужна эта услуга или нет. Если бы люди не пользовались, прокатчики сами бы ушли с рынка. В предпринимательстве как таковом ничего плохого нет, а вот его отсутствие - это плохой признак.
То, что парковки хаотичные - это плохо. Но этот вопрос решаемый. В Альметьевске для прокатных велосипедов выделены специальные площадки по всему городу. В результате припарковано все гораздо аккуратней.
Может городу пора развивать велоинфраструктуру, не?