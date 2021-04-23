В мэрии Казани назвали неприемлемым хаотичное расставление самокатов по городу

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.

Шакиров добавил, что власти города не отрицают удобства самокатов для местных жителей и туристов, однако «нужно сделать выводы и принять меры».

С наступлением теплой погоды увеличивается количество ДТП с детьми и взрослыми на самокатах, мопедах и велосипедах, сообщается на сайте мэрии Казани: горожане не знают, как правильно пользоваться этими средствами передвижения и, нарушая ПДД, выезжают на проезжую часть.

Фото: Максим Платонов (архив)

На самокатах и велосипедах переезжать дорогу нельзя, подчеркнули в мэрии Казани.

Напомним, в декабре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам и ввести для них ограничение скорости.



Татьяна Демина