Умер глава Мосгосстройнадзора, бывший замглавы администрации Казани Олег Антосенко

Стало известно о смерти председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации Казани Олега Антосенко. Свои соболезнования выразили в исполкоме.

Олег Антосенко умер на 63 году жизни. По данным источника «Интерфакса», он скончался от осложнений, связанных с тяжелым течением COVID-19.

Антосенко имел звание заслуженного строителя Российской Федерации. В 1995 году он был назначен заместителем главы администрации города Казани, руководителем строительного и проектно-архитектурного комплекса.



Ольга Плешкова