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Умер глава Мосгосстройнадзора, бывший замглавы администрации Казани Олег Антосенко

12:05, 23.04.2021 1
Умер глава Мосгосстройнадзора, бывший замглавы администрации Казани Олег Антосенко
Фото: kzn.ru

Стало известно о смерти председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы, ранее занимавшего должность заместителя главы администрации Казани Олега Антосенко. Свои соболезнования выразили в исполкоме.

Олег Антосенко умер на 63 году жизни. По данным источника «Интерфакса», он скончался от осложнений, связанных с тяжелым течением COVID-19.

Антосенко имел звание заслуженного строителя Российской Федерации. В 1995 году он был назначен заместителем главы администрации города Казани, руководителем строительного и проектно-архитектурного комплекса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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  • Анонимно 23 апр
    Величайший человек и выдающийся специалист. Скорбим вместе с семьёй.
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