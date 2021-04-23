На ремонт трассы Москва — Казань потратят 642 млн рублей
На ремонт трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа потратят 642,1 млн рублей. Ремонтироваться будет участок дороги км 827+000 — км 840+000. Такой тендер опубликован на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступило Федеральное управление автомобильных дорог Волго-вятского региона. Финансирование на 2021 год составило 300 млн рублей, на 2022 год — 342,1 млн рублей. Средства выделят из федерального бюджета.
Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что поручение президента РФ Владимира Путина по продлению до 2024 года трассы Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга исполняется. Глава Минтранса утверждал, что автодорога до Екатеринбурга «обеспечит значительный макроэкономический эффект». Она свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части страны.
Эксперты оценивали стоимость строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург около 850 млрд рублей.
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