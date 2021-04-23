Центробанк обновил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7—5,2%

Центральный банк обновил прогноз по инфляции на 2021 год: регулятор повысил ожидаемый показатель по итогам текущего года с 3,7—4,2% до 4,7—5,2%.

«В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в пресс-релизе Банка России.

В регуляторе ожидают, что во втором квартале годовые темпы роста потребительских цен будут близки к показателям первого квартала 2021 года. Во втором полугодии текущего года ЦБ прогнозирует устойчивое замедление годовой инфляции.

Напомним, в России в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79% после 5,67% в феврале текущего года. Ранее в ЦБ заявляли, что годовая инфляция в стране достигнет пика в 5,5% в феврале-марте 2021 года и затем начнет постепенно снижаться. При этом в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка отмечается, что по итогам текущего года уровень инфляции в стране сложится в диапазоне 3,7—4,2%.



Татьяна Демина