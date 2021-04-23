Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых

Фото: ЦБ РФ

Центробанк второй раз подряд повысил ключевую ставку — до 5,00% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ключевую ставку повысили на 50 б.п., до 5,00% годовых. Это не первое ужесточение денежно-кредитной политики в России в этом году. В марте 2021 года ставку повысили на 0,25 процентного пункта.

«Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7—5,2%», — говорится на сайте регулятора.

Ранее ЦБ не исключал дальнейшего роста ключевой ставки.

Ольга Плешкова