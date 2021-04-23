Президент РТ: «Вакцинация идет не в том объеме. Надо на 10 тыс. в день вакцинированных выходить!»

На сегодняшнем заседании Госсовета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что окончательное снятие ограничительных мер пока не планируется. Основной причиной стала неприятная статистика по заболевшим и носителям антител, но главным образом — медленные темпы вакцинации.

Как заявил главный докладчик заседания — премьер-министр РТ Алексей Песошин (он выступил с отчетом о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2020 год и первых итогах 2021 года), необходимо привить 60% всех татарстанцев. Для РТ это 1,8 млн человек. Сегодня же привито пока лишь 220 тыс. человек, хотя поступило почти 300 тыс. доз вакцины. В последние дни РТ вышла на темпы вакцинации по 5,5—5,7 тыс. человек, чтобы создать коллективный иммунитет, но этого мало.

— Каждую неделю умирают несколько человек! Ковид никуда не ушел! — эмоционально заявил Минниханов. — Многие европейские страны вообще закрывают границы сегодня. Если будем расслабляться — а есть такие желания у некоторых — мы не сможем удержать ситуацию под контролем. Будет ли «третья волна» — зависит от нас. Вакцин достаточно, а вакцинация идет не в том объеме, что мы хотим. Надо на 10 тыс. в день вакцинированных выходить!

Усложняет ситуацию, по его словам, и то, что у не всех переболевших сохраняются антитела. Если в начале года только у 51% исследованных переболевших были антитела, то по недавним данным, антитела выработались лишь у 38% переболевших татарстанцев. По его словам, путь один: соблюдать все санитарные требования и вакцинироваться.

— Здравоохранение не справится, если мы этого не сделаем. У нас все лекарства есть, но это не поможет. Вакцинироваться надо! Мы такую установку ведем по районам. Конечно, дело добровольное…. Но когда человек заболел или трудовой коллектив? Это же угроза не для себя только, но и для остальных. Вы знаете, какая очередь на вакцинацию в Европе?! А мы уговариваем своих людей вакцинироваться! — возмутился президент РТ, отметив, для вакцинации в Татарстане созданы все условия: есть люди, точки на предприятиях и т. д.

Недавно Минниханов обратил внимание на важность работы по вакцинации населения. Прививку необходимо делать и тем, кто переболел.