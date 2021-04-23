Центробанк допускает новые пики инфляции в России в 2021 году

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор допускает, что в 2021 году возникнут новые пики годовой инфляции: «исключать ничего нельзя, потому что сейчас повышенное инфляционное давление».

Она добавила, что, по прогнозу ЦБ, до середины этого года годовая инфляция в стране будет находиться на плато вблизи значения первого квартала. В Банке намерены отслеживать ситуацию и уточнять информацию.

Набиуллина напомнила, что, по предыдущему прогнозу Центробанка, пик годовой инфляции должен был прийтись на март, а затем начать последовательно снижаться, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня Банк России обновил прогноз по инфляции на 2021 год: регулятор повысил ожидаемый показатель по итогам текущего года с 3,7—4,2% до 4,7—5,2%. «В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении регулятора.



Татьяна Демина