Итоги дня: третья отставка губернатора за три дня, паводок в Татарстане, смерть супруга Елизаветы II
- Сегодня оставил должность уже третий за три дня губернатор в России: президент страны Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Врио губернатора стал полпред президента в Северном федеральном округе Сергей Меняйло, уроженец Северной Осетии, бывший заместитель командующего Черноморским флотом и бывший губернатор Крыма.
- Ранее, 7 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию. Следом за ним, 8 апреля, в отставку подал глава Ульяновской области Сергей Морозов, заявив, что будет баллотироваться в Государственную думу. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал совпадением одновременный уход губернаторов нескольких регионов.
- Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу на заседании с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию, рассказал РБК федеральный чиновник. По его словам, обсуждение вопроса о закрытии авиасообщения с Турцией связано с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса. Роспотребнадзор по Татарстану сегодня уже рекомендовал россиянам не выезжать за границу на майские праздники.
- Сегодня на 100-м году жизни скончался супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский принц Филипп. В середине февраля принца Филиппа лечили от инфекции, затем он перенес операцию на сердце. Его здоровье постепенно ухудшалось в течение последних пяти лет. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства. В ноябре 2020 года Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков. Соболезнования по поводу смерти герцога Эдинбургского уже выразил президент России Владимир Путин.
- Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин заявил о желании вступить в священный месяц Рамадан без споров с председателем ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтием Равилем Гайнутдином. Накануне Гайнутдин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с последним скандалом вокруг изданного труда «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». По его мнению, ошибка в изданном толковании Корана допущена преднамеренно. Он расценивает ее как попытку «внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага».
- «Авангард» обратился с официальным запросом к руководству МВД Татарстана и МСЧ Казанского (Приволжского) федерального университета по делу о госпитализации и последующих результатах анализов капитана команды Алексея Емелина. Клуб попросил сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ. Напомним, Емелин находится в НИИ имени Склифосовского и о состоянии его здоровья приходят различные новости.
- В связи с потеплением и резким таянием снега в Татарстане начались подтопления дорог и дворов. Затопляет как коттеджные поселки в пригороде, так и дороги в более густонаселенных районах города. Только сегодня затопило 90 придомовых участков в Столбище и низководный мост в селе Тимофеевка в Высокогорском районе. Последний инцидент проверяет прокуратура.
- Совет директоров «Норникеля» поддержал предложение о минимизации дивидендов, которое ранее выдвинул крупнейший акционер компании Владимир Потанин. В целом на выплату дивидендов советуют направить около 161,6 млрд рублей — по курсу ЦБ на 9 апреля это $2,096 млрд, сообщил «Норникель».
- Роспотребнадзор по РТ и Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана проработают варианты маркировки заведений, в которых уже вакцинировалась большая часть сотрудников. Замглавы ведомства Любовь Авдонина выступила в поддержку такой инициативы, которую на этой неделе уже реализовали в Пекине. В ассоциации сообщили «Реальному времени», что уже на следующей неделе начнут разработку маркировки. Некоторые рестораторы рассматривают это как шаг навстречу ведомству в ожидании послабления ограничений для общепита.
- ПАО «Тателеком» может направить на дивиденды в этом году 50% от чистой прибыли, которая в 2020 году составила 1,638 млрд рублей. Такую рекомендацию совет директоров компании дал для годового общего собрания акционеров, которое пройдет 14 мая 2021 года в заочном формате. Таким образом, дивиденды могут составить 819,168 млн рублей (0,0393 рубля на одну акцию), это крупнейшее значение за всю историю предприятия.
- Президент России Владимир Путин разъяснил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что РФ вольна на свое усмотрение перемещать подразделения Вооруженных сил по своей территории. Ранее, на фоне обострения ситуации на границе Украины и непризнанных республик ДНР и ЛНР, СМИ сообщали о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Режиссер и организатор фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский рассказал, что около кинотеатра «Октябрь» на него напали активисты движения SERB, когда он давал интервью журналистам. Манский сказал, что не пострадал, и добавил, что ему помогла охрана кинотеатра и находившиеся рядом в момент нападения представители СМИ. Один из нападавших попытался перехватить горло режиссера тканью. Нападавшим удалось сбежать.
- Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Были задержаны два сторонника запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Отмечается, что подозреваемые хотели напасть на образовательное учреждение. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения. После преступления они собирались выехать из страны в Сирию через Украину или Турцию.
- Банк России лишил лицензии «Нефтепромбанк», 201-й по размеру активов в стране. Кредитная организация утратила собственные средства, вела операции, имевшие признаки вывода активов, а также нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, указывает ЦБ.
- Депутат Госдумы Антон Гетта извинился за дебош в самолете рейса Москва — Казань. Как рассказал его представитель, парламентарий выразил сожаление в связи с инцидентом и принес извинения. Письмо «Аэрофлота» с жалобой на депутата Госдумы от «Единой России» Антона Гетту появилось ранее в СМИ. Сообщалось, что он с еще одним пассажиром бизнес-класса устроили дебош на борту. Они мешали работе экипажа и требовали «новых порций алкоголя».
- К 2 годам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей приговорил накануне адвоката Дениса Кирсанова Московский райсуд Казани. Кирсанова задержали в августе 2020-го по подозрению в посредничестве взятке 500 тысяч рублей в интересах своей клиентки Джуманиязовой. Итоговое обвинение ему предъявили в покушении на мошенничество, и суд признал это преступление доказанным. Защита будет оспаривать этот приговор «вплоть до ЕСПЧ», сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного.
- На Международную космическую станцию прибыл российский космический корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»). Корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Рассвет». На станцию прибыли космонавты из России Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванд Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванд Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере.
- Бывший тренер московского «Велеса» Алексей Стукалов назначен главным тренером «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба. На этом посту он сменит Рашида Рахимова, ушедшего в отставку после поражения в 24-м туре РПЛ от московского «Динамо» (0:4). Контракт Стукалова с «Уфой» рассчитан до конца сезона-2022/23.
- С 10 апреля возобновляет работу смотровая площадка Центра семьи «Казан». Она будет работать в тестовом режиме до 1 мая, сообщили в пресс-службе города. Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию при посещении площадки.
Александр АртемьевОбщество Татарстан
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