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Центробанк отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка»

08:45, 09.04.2021
Центробанк отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка»
Фото: cbr.ru

Центробанк отозвал лицензию у московского «Нефтепромбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк России объясняет решение тем, что «Нефтепромбанк» утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России. В течение года регулятор неоднократно применял к нему меры воздействия.

«В результате проводившейся «Нефтепромбанком» на протяжении 2020—2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — говорится на сайте регулятора.

Ранее Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Геобанк», адыгейского «Майкопбанка», а также у расчетной небанковской кредитной организации «РИБ».

    Ольга Плешкова
    Общество Татарстан
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