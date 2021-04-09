«Авангард» обратился в МВД Татарстана и клинику КФУ по делу Емелина

«Авангард» обратился с официальным запросом к руководству МВД Татарстана и МСЧ Казанского (Приволжского) федерального университета по делу о госпитализации и последующих результатах анализов капитана команды Алексея Емелина.

Клуб попросил сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ.

Также пресс-служба «Авангарда» заявляет, что в отношении хоккеиста могла быть нарушена врачебная тайна.

«Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК «Авангард», честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки», — сказано в официальном запросе клуба.



Фото: hawk.ru

Напомним, Емелин находится в НИИ имени Склифосовского и о состоянии его здоровья приходят различные новости. Сообщалось, что хоккеисту может понадобиться трансплантация печени.

