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Глава Ульяновской области подал в отставку

13:06, 08.04.2021
Глава Ульяновской области подал в отставку
Фото: vk.com/sergeymorozov73

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он заявил, что будет баллотироваться в Государственную думу.

«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — отметил Морозов.

Он руководит регионом с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы субъекта РФ.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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