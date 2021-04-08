Глава Ульяновской области подал в отставку

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он заявил, что будет баллотироваться в Государственную думу.

«Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона», — отметил Морозов.

Он руководит регионом с 2005 года и является старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы субъекта РФ.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола. Глава республики покинул пост по собственному желанию.



Алексей Нечаев