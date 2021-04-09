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Казанского адвоката посадили на 2 года

08:46, 09.04.2021 9
Казанского адвоката посадили на 2 года
Фото: "Реальное время"

К 2 годам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей приговорил накануне адвоката Дениса Кирсанова Московский райсуд Казани. Защита будет оспаривать этот приговор «вплоть до ЕСПЧ», сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Руслан Игнатьев.

Кирсанова задержали в августе 2020-го по подозрению в посредничестве взятке 500 тысяч рублей в интересах своей клиентки Джуманиязовой. Итоговое обвинение ему предъявили в покушении на мошенничество, и суд признал это преступление доказанным.

Кирсанов причастность к преступлению не признавал с первого дня. Он уверял, что никаких незаконных предложений Джуманиязовой не делал и ранее неоднократно защищал ее интересы. По мнению защиты, когда эту клиентку взяли в оборот по очередной афере, она решила спасти себя. «В попытке отгородиться от уголовного преследования, она перевела стрелки на адвоката», — утверждает защитник Игнатьев.

По мнению адвоката, доводы защиты, включая заключение эксперта-лингвиста о смысловом содержании аудиозаписей прослушки, должной оценки в приговоре не получили.

5 августа 2020 года Джуманиязову задержали сотрудники ФСБ в ходе оперативных мероприятий по делу о мошенничестве и изъяли у нее 150 тысяч рублей. Деньги, по версии обвинения, были приготовлены для передачи адвокату, о противоправных действиях которого сообщила задержанная. Ее дело о посредничестве взяточничеству прекратили в связи с ее деятельным раскаянием.

С августа 2020-го Кирсанов находится в СИЗО.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Победил, как всегда, дремучий формализм. А адвокатское сообщество в очередной раз показало себя беззубым и неспособным защитить своего члена. Не только руководство, но и коллеги. Печально.
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  • Анонимно 09 апр
    Это какой по счету осуждённый адвокат в 2021 году?
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  • Анонимно 09 апр
    Надо ставить вопрос так- виновны ли Дмитриевская и Сафронова в зашкаливающем уровне преступности среди адвокатов? И почему они скрывают от адвокатов размеры своих зарплат, ?
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  • Анонимно 09 апр
    Пусть обоснуют размеры адвокатских взносов и в том числе конкретно на зарплату ЛИЧНО Дмитриевский и Сафроновой? Кто определил им эти огромные зарплаты? Все 1500 адвокатов? Сомнительно!
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  • Анонимно 09 апр
    Причина преступности среди адвокатов- это отсутствие прозрачности финансово- хозяйственной деятельности адвокатской палаты с ее бессмеными горе руководителями 90 летней Дмитриевский и 70 летней Сафроновой, которые в нарушении требований ФЗ не публикуют на сайте палаты ежегодные отчеты! Почему не публикуют? Значит есть причина?
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    Анонимно 09 апр
    А какая тут взаимосвязь?
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    Анонимно 09 апр
    Страх перед грядущей настоящей, а не имитационной проверки и неотвратимости ответственности, обычный страх!
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  • Анонимно 09 апр
    Взаимосвязь прямая, мотив корыстный у тех и у других
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  • Анонимно 09 апр
    У Плотниковой собрался материал для очередной статьи про адвокатов ?
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