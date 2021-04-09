Казанского адвоката посадили на 2 года

Фото: "Реальное время"

К 2 годам колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей приговорил накануне адвоката Дениса Кирсанова Московский райсуд Казани. Защита будет оспаривать этот приговор «вплоть до ЕСПЧ», сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Руслан Игнатьев.



Кирсанова задержали в августе 2020-го по подозрению в посредничестве взятке 500 тысяч рублей в интересах своей клиентки Джуманиязовой. Итоговое обвинение ему предъявили в покушении на мошенничество, и суд признал это преступление доказанным.

Кирсанов причастность к преступлению не признавал с первого дня. Он уверял, что никаких незаконных предложений Джуманиязовой не делал и ранее неоднократно защищал ее интересы. По мнению защиты, когда эту клиентку взяли в оборот по очередной афере, она решила спасти себя. «В попытке отгородиться от уголовного преследования, она перевела стрелки на адвоката», — утверждает защитник Игнатьев.

По мнению адвоката, доводы защиты, включая заключение эксперта-лингвиста о смысловом содержании аудиозаписей прослушки, должной оценки в приговоре не получили.

5 августа 2020 года Джуманиязову задержали сотрудники ФСБ в ходе оперативных мероприятий по делу о мошенничестве и изъяли у нее 150 тысяч рублей. Деньги, по версии обвинения, были приготовлены для передачи адвокату, о противоправных действиях которого сообщила задержанная. Ее дело о посредничестве взяточничеству прекратили в связи с ее деятельным раскаянием.

С августа 2020-го Кирсанов находится в СИЗО.

